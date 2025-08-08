Также председатель КНР отметил, что Москва и Вашингтон улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китай рад тому, что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как указывается в сообщении, Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию китайской стороны и подчеркнул, что у сложных проблем нет простых решений. "Независимо от изменения обстановки, Китай будет придерживаться последовательной позиции и настойчиво содействовать примирению и переговорам", - передает китайской телевидение слова Си Цзиньпина.