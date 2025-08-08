Как пишет издание, сотрудников ФБР уволили из-за того, что ранее принимали активное участие в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа провела очередную серию увольнений в Федеральном бюро расследований (ФБР). Как сообщила газета Politico, были уволены три сотрудника, в том числе бывший исполняющий обязанности главы ведомства Брайан Дрисколл.

Как пишет издание со ссылкой на источники, сотрудники ФБР были уволены в связи с тем, что ранее принимали активное участие в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Помимо уволенного Дрисколла, который занимал пост в январе - феврале 2025 года, должности лишились помощник директора по вашингтонскому направлению Стивен Дженсен и спецагент в Вашингтоне Уолтер Джиардина.

Сообщается, что Дрисколл уже вступал в конфликт с представителями Минюста, когда после начала второго президентского срока Трампа отказался предоставить список всех сотрудников, причастных к расследованиям событий 6 января.

Ассоциация агентов ФБР выразила глубокую озабоченность в связи с произошедшим, подчеркнув, что сотрудники спецслужбы выполняли свои служебные обязанности в полном соответствии с законом, но были уволены без должного разбирательства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о возможном увольнении сотен агентов ФБР, занимавшихся делами в отношении Трампа. 4 марта глава отделения ФБР в Нью-Йорке Джеймс Деннехи ушел в отставку из-за критики в адрес Трампа.

Сторонники 45-го президента США Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.