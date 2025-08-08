Лукашенко: РФ и Украина никогда не будут воевать, если разумно провести переговоры

Президент Белоруссии также отметил, что необходимо двум странам пойти на уступки и сделать их взаимными

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Переговоры могут исключить будущие конфликты между Россией и Украиной, если их провести разумно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", - убежден Лукашенко.

Говоря об условиях урегулирования, Лукашенко выразил надежду, что не понадобится создавать демилитаризованную зону. "Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная, а на самом деле правильно - милитаризованная зона - километр, два или пять. Это ужас. <...> Да, мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница", - сказал он.