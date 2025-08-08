Лукашенко исключил поражение России на Украине

Президент Белоруссии напомнил, что РФ обладает самым большим арсеналом ядерного оружия

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Россия не потерпит поражение на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном, - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Он напомнил, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия. "Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас", - призвал он.