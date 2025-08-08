8 августа, 14:20,
обновлено 8 августа, 14:30
Военная операция на Украине

Лукашенко исключил поражение России на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии напомнил, что РФ обладает самым большим арсеналом ядерного оружия

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Россия не потерпит поражение на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Читайте также
Лукашенко: РФ и Украина никогда не будут воевать, если разумно провести переговорыЛукашенко готов организовать трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского

"Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном, - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Он напомнил, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия. "Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас", - призвал он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине