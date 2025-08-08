Глава государства также подчеркнул, что Белоруссия, вступая в диалог с США, не ставила перед собой цели добиться конкретных результатов, в том числе отмены санкций

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в серьезность настроя США на снятие санкций с республики.

Глава государства в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный", подчеркнул, что Белоруссия, вступая в диалог с США, не ставила перед собой цели добиться конкретных результатов, в том числе отмены санкций.

"Да я и сейчас не верю, что американцы <...> будут серьезно настроены по основным вопросам: снятие санкций и нормализация отношений", - сказал Лукашенко.