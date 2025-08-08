Медиа не владеют никакими планами, так как идет совсем другой процесс, заявил глава центра по противодействию дезинформации при украинском СНБО Андрей Коваленко

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава центра по противодействию дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко утверждает, что планов по урегулированию украинского конфликта, информация о которых появляется в СМИ, не существует.

"Еще раз скажу, информация о разных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в разных медиа, - это выдумки. Никакие медиа не владеют никакими планами, потому что идет совсем другой процесс", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее польское издание Onet опубликовало детали плана урегулирования, который якобы предложил президент США Дональд Трамп. Этот план якобы предусматривает заключение не мира, а перемирия между Россией и Украиной с сохранением российского контроля над подконтрольными ей территориями. Позднее помощник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что подобные планы не обсуждались во время телефонного разговора Трампа с Зеленским и представителями европейских стран.

6 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что разговор был полезным и конструктивным. Позже он сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США в ближайшие дни. 7 августа американский лидер заявил, что не обуславливает очные переговоры с Путиным его встречей с Зеленским, при этом он высказался в пользу ускорения хода переговоров по урегулированию украинского конфликта.