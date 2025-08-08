Белорусский лидер отметил, что потеря Минска является потерей части Москвы

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сомневается в поддержке России.

"Я знаю цену Белоруссии для России. Это не Иран, не КНДР и не Армения <...> Иран того не стоит, чтобы две ядерные державы столкнулись, - сказал он, отвечая на вопрос, уверен ли в поддержке России. - А Беларусь - очень даже. И Украина того не стоит, чтобы столкнулись две ядерные державы".

"Беларусь стоит, потому что так было исторически. Потеря Белоруссии - это потеря части России", - добавил Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".