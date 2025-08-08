Лукашенко назвал "полной глупостью" спекуляции о нападении России на Польшу

Президент Белоруссии отметил, что Западу следует скорее опасаться, как бы не потерять всю Украину

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на Польшу и Прибалтику, являются полной глупостью. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"Это глупость полная. Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО. Это глупо было бы. В обозримом будущем - точно. Ну, если вы каких-то глупостей не натворите. Нам всего хватает здесь", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что Западу следует скорее опасаться, как бы не потерять всю Украину. "Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину, - продолжил он. - А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша - она уже руки потирает Западную Украину прихватить, и так далее. И останется какая-то полосочка".