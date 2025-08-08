МИНСК, 8 августа, /ТАСС/. Владимиру Зеленскому надо остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины и чтобы не потерять страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time.

"Украина уже потеряла суверенитет над территориями. На сегодняшний день она потеряла. А если бы Зеленский меня послушал, когда я с ним тогда разговаривал, то эти земли были бы в составе Украины. Ну, Донбасс немного, а так все было бы Украиной. Вот поэтому, исходя из прошлого, Зеленскому надо остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. А так могут потерять вообще Украину", - сказал президент Белоруссии.