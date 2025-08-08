Лукашенко считает, что Трампу было бы полезно встретиться с ним

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому лидеру было бы полезно с ним встретиться.

"Ему было бы архиполезно [встретиться], если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике, - сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный". - Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси".