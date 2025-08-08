Лукашенко: Трамп прав, что "наклоняет" Европу

Такое заявление прозвучало в контексте обсуждения экспорта украинского зерна

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп проводит правильную жесткую политику по отношению к Европе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Такое заявление прозвучало в контексте обсуждения экспорта украинского зерна. "Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет зерно в Польше загрузить или в Германии в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где там в порту. Пустили? Нет - боятся, что на европейский рынок попадает зерно", - рассказал Лукашенко.

В связи с этим белорусский президент предложил дать Минску контрольные функции по данному вопросу: "Давайте мы проконтролируем, ни одна капля украинского зерна, которая будет загружена для Африки, не попадет в Европу". "Не хотят, вонючие", - подчеркнул Лукашенко. "И Трамп прав, что наклоняет эту Европу. Только чтобы это не спектакль был", - резюмировал Лукашенко.