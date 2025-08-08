Министра иностранных дел Турции примет египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси

СТАМБУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан 9 августа посетит с визитом Каир. На переговорах с руководством Египта, в том числе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, планируется главным образом обсудить ситуацию в секторе Газа, сообщили ТАСС источники в турецком министерстве.

"Ожидается, что в рамках визита министр Фидан будет принят президентом Египта ас-Сиси, в ходе встречи планируется обсудить вопросы двусторонней и международной повестки", - отметили источники.

"Также запланирован обмен мнениями о ходе переговоров о прекращении огня между [движением] ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и США. Намечено также обсудить совместные усилия по прекращению геноцида в Газе и обеспечению бесперебойной доставки в регион гуманитарной помощи", - сообщили в турецком МИД.