Лукашенко назвал нападение на Курскую область стратегической ошибкой Украины

При этом президент Белоруссии отметил, что в случае повторения ситуации, произошедшей в Курской области, договоры с РФ не обязывают Минск направлять туда войска

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Вторжение ВСУ в Курскую область в прошлом году было ошибкой украинского военного командования. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое показали в эфире телеканала "Первый информационный".

"Я точно знал, как будут действовать россияне, освобождая курскую землю, меня [президент РФ Владимир] Путин проинформировал. <...> Я знал, что это будет за операция, и знал, какие силы будут вовлечены. <...> Стратегически Путин был прав, что это военная ошибка (со стороны Украины - прим. ТАСС). Они огромные силы туда бросили, притом лучшие силы, подготовленные, они зашли туда, и сейчас эти силы практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта", - сказал президент Белоруссии.

При этом он отметил, что в случае повторения ситуации, произошедшей в Курской области, договоры с РФ не обязывают Минск направлять туда войска. "Это же не нападение Украины на Россию, хотя вы это, может быть, так рассматриваете. Ну какое это нападение? <...> Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие сюда заходят", - сказал Лукашенко.