Суд арестовал на два месяца бывшего главу "Газпром Армения" Арутюняна

Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, антиконкурентной деятельности и отмывании денег

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении принял решение заключить под предварительный арест со сроком два месяца бывшего генерального директора ЗАО "Газпром Армения" (дочернее предприятие "Газпрома"), экс-главу Комитета государственных доходов республики Вардана Арутюняна. Об этом сообщил журналистам его адвокат.

"Суд принял решение арестовать господина Вардана Арутюняна на два месяца", - отметил он.

Отмечается, что бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируют "незаконное участие в предпринимательской деятельности, антиконкурентную деятельность и отмывание денег".

Арутюнян был генеральным директором компании "Газпром Армения" с 2014 до 2016 год. После этого он был назначен главой Комитета государственных доходов (объединившего налоговую и таможенную службы - прим. ТАСС) и ушел в отставку в 2018 году после прихода к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.