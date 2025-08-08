Президент Белоруссии отметил, что после теракта в США американские власти "развернули самую тяжелую войну в Афганистане", чтобы ликвидировать зачинщиков

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел аналогию между событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и поджогом Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

"У нас свое видение причин этого (украинского - прим. ТАСС) конфликта. Я вам параллель проведу. <...> Когда-то у вас "Аль-Каида" (запрещена в РФ), как вы говорили, организовала взрывы ваших башен-небоскребов. И вы развернули самую тяжелую войну в Афганистане, чтобы уничтожить этих зачинщиков. А когда украинцы сжигали русских людей - это на ваших глазах было в Доме профсоюзов в Одессе. Это было на Донбассе. И Россия защитила", - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Правого сектора" и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех событиях, по официальным данным Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Продолжавшееся несколько лет следствие не смогло доказать их вину в суде.

В Москве неоднократно подчеркивали, что денацификация Украины является одной из целей специальной военной операции. Как заявил 1 августа президент России Владимир Путин, основной целью Москвы является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России.