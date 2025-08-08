Кроме того, как утверждает телеканал, на агентство подали в суд американцы и родственники жертв, пострадавших при атаках ХАМАС и ливанской организации "Хезболлах"

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа будет добиваться полного упразднения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), поскольку считает его скомпрометированным сотрудничеством с террористическими организациями. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что администрация считает БАПОР безнадежно скомпрометированным, и теперь добивается его полного упразднения", - приводит телеканал его слова. ABC News отмечает, что ранее Белый дом инициировал проверку структуры ООН в связи с "ее возможной ролью в событиях 7 октября" 2023 года, то есть в нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Кроме того, утверждает телеканал, на БАПОР подали в суд американцы и родственники жертв, пострадавших в результате атак ХАМАС и ливанской организации "Хезболлах". Они обвиняют агентство не только в финансировании, но и в оказании иной поддержки структурам, признанным в США террористическими, в том числе путем найма на работу лиц, непосредственно принимавших участие в терактах.

4 февраля 2025 года Трамп подписал указ о прекращении финансирования БАПОР. США оказывали поддержку организации с 1950 года и являлись ее крупнейшим донором. В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, Соединенные Штаты уже отказывались платить взносы, однако после прихода в Белый дом бывшего президента Джо Байдена в 2021 году возобновили донорские выплаты.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 302 (IV) от 8 декабря 1949 года. БАПОР предоставляет поддержку лицам, постоянно проживавшим на территории Палестины с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и лишившимся средств и условий для нормального существования вследствие арабо-израильского конфликта 1948-1949 годов (около 750 тыс.), а также их потомкам.