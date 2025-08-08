Моди ждет визита Путина в Индию

Индийский премьер-министр поговорил с российским лидером

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся "очень хороший и обстоятельный" разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они подтвердили приверженность углублению российско-индийского сотрудничества.

"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным", - написал он в Х.

"Мы рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства", - отметил Моди.

Индийский премьер также поблагодарил российского лидера за то, что в ходе разговора он поделился последними событиями по Украине.

Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет визита Путина в Индию позднее в этом году. "Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", - заключил он.