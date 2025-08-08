Лукашенко: Белоруссия не предлагала РФ помощь с Украиной, опасаясь вторжения НАТО

По словам белорусского президента, Россия понимает, что если республика ввяжется в эту войну открыто, то "больше будет иметь проблем"

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Россия никогда не предлагала Белоруссии открыто ввязаться в конфликт с Украиной, потому что понимает, что это может послужить поводом для ввода войск НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"Россия прекрасно понимает, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 км границы с Украиной. <...> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск. <...> И здесь нам придется вести войну против уже натовских войск, и тогда России придется подключаться на 1 500 км к Белоруссии", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после этого в ход пойдут уже не беспилотники, а "ракетами будут молотить по Белоруссии". "Это же рядом совсем, это же не до Урала. Это совсем рядом, 200 километров, мы же это понимаем, и россияне понимают. Это не Северная Корея - тут две минуты и все", - объяснил президент.

Лукашенко напомнил, что Запад критикует Белоруссию за подготовку российских войск в плане боевого слаживания. "Я американцам прямо сказал, что мы не собираемся воевать и границу переходить, мы помогаем россиянам, мы юридически и фактически союзники России", - сказал он.