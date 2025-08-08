Белорусский президент не исключил, что США могут спровоцировать Минск на мобилизацию "как воюющую сторону"

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что США могут спровоцировать Минск на мобилизацию "как воюющую сторону", и предупредил, что военно-промышленного комплекса у Белоруссии и России хватает "для ведения современной войны на Украине". С таким заявлением он выступил в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"Россия, воюя с Украиной, [мобилизовалась]. Мы не участники этой войны, мы не мобилизовывались и не перенапрягались. Но если - это большая опасность, что недооценивает ваш [президент США Дональд] Трамп и Америка, прежде всего, - вы приведете нас к тому, мы вынуждены будем как воюющая страна мобилизовываться. Примеры есть - Великая Отечественная война, когда мобилизовался весь Советский Союз", - сказал Лукашенко.

Президент заверил интервьюера, что ресурсов для мобилизации человеческих и экономических ресурсов в России и Белоруссии хватает. "А в войну это в первую очередь военно-промышленный комплекс, этого добра у нас хватает, и мы многое можем. Да, у вас там в какой-то степени, может, больше передовых ракет, я могу согласиться. Но того, что у нас есть, достаточно для ведения современной войны на Украине", - сказал Лукашенко.

Он продолжил, что хоть состояние экономики России и означает некоторые риски для Белоруссии, "но чтобы мы уже на коленях стояли, этого нет и никогда не будет, потому что вы можете довести нас с Россией до мобилизации". Он подчеркнул, что мобилизация произойдет и в экономике, и в головах. "Важно, что мобилизация произойдет не только в экономике, но и в головах. Если так произойдет, то тогда это попахивает не только войной на Украине. Потому что если мы запрягли, то мы быстро едем. Не надо до этого доводить, поэтому я и американцам, когда мы обсуждали эту тему, говорил: ребята, давайте договоримся сейчас, давайте сделаем так, чтобы сели и договорились не только о перемирии, но о мире", - сказал белорусский лидер.