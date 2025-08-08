CNN: Бразилия может ответить зеркально на тарифы США

План ответных мер станет приоритетным, если американский президент Дональд Трамп пойдет на еще большее ужесточение пошлин, отметили источники в бразильской администрации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Власти Бразилии по-прежнему рассматривают возможность зеркального ответа на тарифы США, несмотря на то, что вице-президент страны Жералду Алкмин и министр финансов республики Фернанду Аддад отвергают такие планы в публичных заявлениях. Решение может быть принято, если в американской администрации пойдут на ужесточение уже введенных мер, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильской администрации.

Отмечается, что план ответить на пошлины США на основе Закона об экономической взаимности является крайней мерой, однако в Бразилиа продолжаются технические консультации о возможных последствиях такого шага для национальной экономики. При этом план зеркального ответа станет приоритетным, если президент США Дональд Трамп пойдет на еще большее ужесточение тарифных мер.

"Речь идет не о мести, а о взаимности. Мы тщательно анализируем, в каких секторах и в отношении каких продуктов мы могли бы отреагировать соразмерно", - заявил источник в бразильском правительстве. Телеканал добавил, что администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы уже заручилась поддержкой Конгресса страны на случай принятия данных мер.

Ранее Трамп ввел тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, в их числе мясо и кофейная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Бразильский лидер обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.