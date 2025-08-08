NYT: Трамп планирует привлечь Пентагон для борьбы с наркокартелями

По данным издания, меры направлены на те организации, которые администрация США считает террористическими

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, меры направлены на те организации, которые администрация Трампа считает террористическими. Как отмечает газета, директива дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты борьбы с группировками.

При этом директива Трампа поднимает несколько серьезных юридических вопросов. Например, будет ли считаться преступлением убийство американскими войсками гражданских лиц, не представляющих непосредственной угрозы, даже если они являются подозреваемыми в преступлении. Пока неясно, подготовило ли Министерство юстиции США заключение с оценкой всех правовых вопросов. NYT напомнило, что в прошлом участие американских военных в операциях по борьбе с наркотиками в Латинской Америке порой выходило за рамки закона.

Согласно газете, идея применения военной силы против наркокартелей плотно укоренилась среди республиканцев и стала одной из ключевых тем обсуждений в ходе избирательной кампании Трампа 2024 года. В своей предвыборной речи будущий президент обещал задействовать силы специального назначения и военно-морские силы, чтобы, по его словам, объявить войну картелям.