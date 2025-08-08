Документ касается мирного урегулирования между Баку и Ереваном и создания транспортного коридора между двумя закавказскими республиками

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп примут совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования между Баку и Ереваном и создания транспортного коридора между двумя закавказскими республиками, а также запросят Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о расформировании Минской группы. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, комментируя планы предстоящих в ближайшие часы в Вашингтоне встреч Алиева, Пашиняна и Трампа.

"Дорожная карта, на которую они (Алиев и Пашинян - прим. ТАСС) дают согласие, позволит выстроить будущее сотрудничество, идущее на пользу обеим странам, Южному Кавказу (так в США называют Закавказье - прим. ТАСС), а также другим регионам", - утверждала представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов. По ее словам, "две страны подпишут совместную декларацию, которая содержит [мирную] договоренность и создает "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания". "Речь идет о транзитной зоне для различных видов транспорта, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. Это обеспечит беспрепятственную связь между двумя странами при уважении суверенитета и территориальной целостности Армении и ее народа", - сказала Келли. "Кроме того, - заявила она, - страны подпишут совместное письмо, в котором официально попросят ОБСЕ расформировать более не имеющую актуальности Минскую группу".

Согласно графику Белого дома, президент США Дональд Трамп проведет сначала двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Затем у главы американской администрации состоятся переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После этого планируется трехсторонняя церемония подписания. Из графика Белого дома следует, что будут приняты и двусторонние документы - на раздельных встречах Трампа с Пашиняном и Алиевым.

Как пояснила Келли, эти двусторонние документы представляют собой комплексные договоренности о сотрудничестве. "Президент Трамп подпишет и с Арменией, и с Азербайджаном сделки, которые раскроют наши отношения с обеими странами и регионом, принося пользу американскому бизнесу. Эти соглашения охватывают сферы энергетики, технологий, экономического сотрудничества, пограничной безопасности, инфраструктуры и торговли", - отметила представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.

Она фактически признала, что конкретных договоренностей о мире между Азербайджаном и Арменией нет. "Немедленно начинают действовать рабочие группы, чтобы полностью реализовать в предстоящие месяцы детали дорожной карты [по урегулированию]", - сказала Келли.