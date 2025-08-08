Американский вице-президент заявил, что Вашингтон хочет уничтожения ХАМАС

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не планирует признавать Палестину и считает необходимым уничтожение радикального движения ХАМАС. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

"У нас нет планов признать палестинское государство. Я не знаю, что по-настоящему означало бы признание палестинского государства, учитывая, что там нет функционирующего правительства", - сказал Вэнс на встрече в загородной резиденции Лэмми, расположенной к югу от Лондона.

Говоря о возможном признании Палестины Лондоном, Вэнс отметил: "Это один из тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Безусловно, Соединенное Королевство само будет принимать решения". "Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что у нас очень простые цели, касающиеся ситуации в Израиле и секторе Газа, - добавил Вэнс. - Во-первых, мы хотим, чтобы [движение] ХАМАС больше никогда не могло нападать на ни в чем не повинное мирное населения Израиля. Мы считаем, что этого нужно достичь путем искоренения ХАМАС".

"Во-вторых, президент [США] глубоко тронут ужасными картинами гуманитарного кризиса в Газе. Так что мы хотим решить эту проблему", - подчеркнул Вэнс.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В марте текущего года израильские ВС возобновили боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.