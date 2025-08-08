Европа утратила политическое здравомыслие, чтобы предложить что-то конструктивное, считает профессор университета Ка Фоскари

РИМ, 8 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Украинское урегулирование должно обсуждаться президентами РФ и США, у Европы нет роли в этом процессе, и ее вмешательство только вредит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента исследований проблем России, Кавказа и Центральной Азии в Итальянском институте международных политических исследований (ISPI) и профессор истории Евразии в венецианском университете Ка Фоскари Альдо Феррари.

"Европейские страны растеряны, не имеют влияния, и их вмешательство на данном этапе может только навредить мирному процессу, потому что их участие не привносит никакого конкретного вклада. Европа утратила политическое здравомыслие, чтобы предложить что-то конструктивное в таком сложном вопросе", - сказал эксперт.

Именно встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа призвана заложить основу серьезному переговорному процессу, в результате которого должно быть достигнуто не только украинское урегулирование, но и найдено равновесие между Россией и Западом, отметил эксперт. Трампу он ставит в заслугу, что он начал дипломатический процесс с Россией, но до сих пор, по его мнению, не решались и не затрагивались ключевые вопросы - "глубинные причины" конфликта, о которых говорит российская сторона и которые должны быть устранены. "Надеюсь, эта встреча лицом к лицу двух президентов положит конец настоящему серьезному переговорному процессу", - сказал Феррари. По его мнению, Москва и Вашингтон должны говорить о принципиальных вещах, таких как статус Украины и судьба Крыма и четырех новых регионов. "Пока обсуждались второстепенные вопросы, что уже важно, но нужен более радикальный импульс", - убежден собеседник агентства.

Он отметил, что Украина сильно ослаблена и с военной, и с политической точек зрения. "Если Трамп примет решение без участия Украины, Киев мало что сможет сделать, как мало что смогут сделать и европейцы", - добавил он.

При том, что остаются неизменными основные условия - нейтралитет Украины и признание не только де-факто, но и де-юре статуса новых регионов, Москва должна определить, на какие компромиссы готова, чтобы дать возможность Трампу показать, что он не полностью подчинился требованиям РФ. "Трамп, несмотря на свой стиль, не может совсем не считаться с позициями американского военно-политического истеблишмента, европейскими интересами, он может на них не обращать внимание, но это ставит в сложное положение США", - продолжил эксперт.

"Необходимо решить проблемы, которое появились не 24 февраля 2022 года, но 20 или даже 30 лет назад. Необходимо найти равновесие не столько между Россией и Украиной, сколько между Россией и Западом в плане безопасности, в политическом и экономическом планах", - заключил Феррари.