Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур выразил надежду, что международному сообществу удастся "избежать таких сумасшедших, безответственных, опасных, злобных планов"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Палестина совместно с рядом других стран запрашивает немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

По словам Мансура, несколько стран настаивает на проведении заседания 9 августа. "Мы предпочитаем встретиться как можно скорее, немедленно", - сказал он.

Главная цель, по словам палестинского представителя, - "остановить Израиль от этой чрезвычайно опасной эскалации". Он выразил надежду, что международному сообществу удастся "избежать таких сумасшедших, безответственных, опасных, злобных планов", которые, по его утверждению, вынашивает израильское руководство во главе с премьер-министром Нетаньяху.