Политик заявила, что так называемое оружейное эмбарго распространяется только на новые разрешения и оружие, которое "может быть использовано в Газе"

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала "фарсом" слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке выдачи разрешений на поставки вооружений Израилю и призвала к полному запрету экспорта оружия еврейскому государству.

"То, что объявляет Мерц - это не поворотный момент, а фарс: так называемое оружейное эмбарго распространяется только на новые разрешения и только на оружие, которое "может быть использовано в Газе", - написала Вагенкнехт в X. Пока Израиль, как добавила она, "продолжает бомбить, морить голодом и выселять [палестинцев], половинчатый запрет на экспорт ничего не изменит для людей на местах".

Политик заявила, что необходимо прекратить весь экспорт оружия Израилю, признать государственность Палестины и обеспечить реальное прекращение огня.

Ранее Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Свое решение он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". Кроме того, Израиль, по словам канцлера ФРГ, должен значительно улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мерц также вновь призвал власти еврейского государства не предпринимать шаги по аннексии Западного берега реки Иордан.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.