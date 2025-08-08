По словам главы НАБУ Семена Кривоноса, в интернете уже стартовала медиакампания против него и руководителя САП, и он знает заказчиков

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Главы ключевых антикоррупционных ведомств Украины - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - Семен Кривонос и Александр Клименко на совместной пресс-конференции заявили о подготовке их замены на подконтрольные власти фигуры.

"Есть информация, что следующей может быть атака лично на руководителей. Перезагрузка руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами. Есть даже идеи через судебные решения возвращать на должности бывших сотрудников, в том числе высокопоставленных чиновников, которые ранее были уволены из НАБУ. Следующий шаг - поставить зависимых руководителей. Первые попытки уже предпринимаются", - приводит слова Кривоноса издание "Страна".

По словам Кривоноса, в интернете уже стартовала медиакампания против него и главы САП, и он знает заказчиков.

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Владимира Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день.