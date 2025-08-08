Это произошло в третий раз с тех пор как Дональд Трамп снова стал американским президентом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бразилии вызвало временного поверенного в делах США в южноамериканской республике уже в третий раз с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. В дипведомстве возмущены риторикой и публикациями Госдепартамента США в отношении страны, сообщил телеканал CNN Brasil.

Отмечается, что бразильские дипломаты выразили "глубокое возмущение" тоном и содержанием заявлений Госдепа, который раскритиковал Бразилиа за продолжение Федеральным верховным судом республики уголовного процесса над бывшим бразильским лидером (2019-2022) Жаиром Болсонару, обвиняемым в подготовке переворота в конце 2022 года против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

CNN Brasil добавил, что в Министерстве также недовольны контактами временного поверенного США Габриэля Эскобара с губернатором штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтасом, который является политическим союзником Болсонару и одним из возможных кандидатов от правых сил на пост президента Бразилии в 2026 году. По информации телеканала, Эскобара также в ближайшее время вызовут в Палату депутатов бразильского Конгресса, где потребуют разъяснений по поводу его связей с ди Фрейтасом, поскольку осуществление дипломатических контактов не входит в компетенцию главы штата.