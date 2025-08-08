Антониу Гутерриш глубоко встревожен решением израильского правительства "взять под контроль Газу"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что дальнейшая эскалация в секторе Газа приведет к дополнительным вынужденным перемещениям, убийствам и массовым разрушениям. Его позицию 8 августа на брифинге для журналистов озвучила заместитель представителя генсека Стефани Трембле.

"Палестинцы в Газе продолжают переживать гуманитарную катастрофу ужасающих масштабов. Генеральный секретарь предупреждает, что эта дальнейшая эскалация приведет к дополнительным вынужденным перемещениям, убийствам и массовым разрушениям, усугубляя невообразимые страдания палестинского населения в Газе", - заявила Трембле.

Она добавила, что генсек повторяет свой "настоятельный призыв к постоянному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей территории Газы, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".

Гутерриш глубоко встревожен решением израильского правительства "взять под контроль Газу", которое может поставить под угрозу еще больше жизней, сообщила Трембле.

"Генеральный секретарь серьезно встревожен решением израильского правительства "взять под контроль город Газа". Это решение знаменует собой опасную эскалацию, рискует усугубить и без того катастрофические последствия для миллионов палестинцев и может поставить под угрозу еще больше жизней, включая оставшихся заложников", - процитировала Трембле позицию генсека.

Гутерриш настоятельно призвал правительство Израиля соблюдать свои обязательства согласно международному праву, включая недавнее консультативное заключение Международного суда.

Трембле напомнила, что в своем консультативном заключении от 19 июля 2024 года Международный суд постановил, что Израиль обязан "немедленно прекратить всю новую поселенческую деятельность, эвакуировать всех поселенцев с оккупированной палестинской территории и как можно быстрее положить конец своему незаконному присутствию" на этих землях, включая Газу и Западный берег с Восточным Иерусалимом.

"Устойчивого решения этого конфликта не будет без прекращения этой незаконной оккупации и достижения жизнеспособного решения на основе принципа двух государств", - процитировала Трембле слова генсека. Она добавила, что "Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью палестинского государства".