Такой запрос пока не поступал

ООН, 8 августа. /ТАСС/. ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако такой запрос пока не поступал. Об этом на брифинге для журналистов заявила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

Она отметила, что вопрос о проведении саммита в штаб-квартире ООН не обсуждался и не запрашивался. "На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу", - сказала она.

При этом Трембле подчеркнула, что двери ООН "всегда открыты" для диалога. "Мы всегда поощряем диалог и надеемся, что в конечном итоге будет достигнут прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине в соответствии с Уставом ООН", - добавила Трембле.