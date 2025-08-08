Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель также добавил, что, по его мнению, от итогов этой встречи зависит возможность возобновления использования газопровода "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Возможное возобновление экономического сотрудничества между Россией и Германией, отмена санкций в отношении РФ со стороны ФРГ зависят от результатов предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

"Все зависит от того, как пройдут переговоры между Трампом и Путиным. Было бы очень желательно, чтобы германо-российские отношения постепенно нормализовались", - отметил Вад, отвечая на вопрос, сможет ли правительство ФРГ хотя бы частично снять санкции с РФ и возобновить экономическое сотрудничество.

Вад также добавил, что, по его мнению, от итогов встречи российского лидера и президента США зависит возможность возобновления сотрудничества в области энергетики между Россией и ФРГ, в частности использование газопровода "Северный поток - 2".

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. Беседа продолжалась около трех часов.