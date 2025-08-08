Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель считает, что Германии также не стоило слишком решительно поддерживать Зеленского

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Разрыв отношений с Россией и слишком решительная поддержка Владимира Зеленского является стратегической ошибкой властей Германии. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

Он отметил, что "Германия больше не может играть посредническую роль" в урегулировании конфликта на Украине. "Предыдущее правительство [ФРГ] слишком однобоко ориентировалось на администрацию [экс-президента США Джо] Байдена во внешней политике и слишком решительно поддерживало Зеленского, одновременно разорвав хорошие отношения с Москвой. Это было и остается стратегической ошибкой", - подчеркнул Вад.

Отвечая на вопрос о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, Вад сказал, что не думает, что Германия пойдет на такой шаг и поставит Taurus Киеву.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.