Минюст США начал проверять генпрокурора Нью-Йорка, которая вела дело Трампа

Летиция Джеймс обвиняла Дональда Трампа в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало разбирательство в отношении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая ранее обвинила в мошенничестве Дональда Трампа, занимающего пост президента США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сотрудники федеральной прокуратуры в штате Нью-Йорк обязали Джеймс ответить на вопросы о разбирательствах, которые она ранее проводила в отношении Трампа и Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США - неправительственной организации, которая обладает большим влиянием во внутренней политике страны и традиционно поддерживает тесные связи с Республиканской партией США.

Джеймс, являющаяся сторонницей демократов, в 2022 году обвинила республиканца Трампа в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. По итогам разбирательства суд Нью-Йорка в феврале 2024 года обязал Трампа выплатить $454 млн. Трамп подчеркивал, что это дело является политически мотивированны и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Суд пока этого не сделал.

В 2020 году Джеймс потребовала расформировать НСА. Она заявила, что в ходе расследования выявила многочисленные случаи нецелевого расходования средств руководством данной неправительственной организации. НСА объединяет тех, кто выступает в защиту права жителей США на владение оружием. Она активно участвует в лоббистской деятельности и поддерживает Трампа. Ассоциация впоследствии была вынуждена серьезно изменить свою работу из-за действий Джеймс.

Адвокат Эбби Лоуэлл, который представляет интересы Джеймс, назвал начатые Минюстом США проверки примером того, как администрация Трампа "проводит кампанию политического возмездия".

В большинстве американских штатов, включая Нью-Йорк, должность генпрокурора является выборной. Телеканал Fox News сообщил в апреле, что действующая вашингтонская администрация заподозрила Джеймс в мошенничестве при оформлении ипотеки.