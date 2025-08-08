В их числе аэропорт Бен-Гурион

ДОХА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары с использованием беспилотников по трем объектам в Израиле, в том числе по аэропорту Бен-Гурион. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные операции, атаковав три цели израильского противника с применением трех беспилотников", - говорится в его заявлении, которое опубликовал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, йеменские повстанцы совершили удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также двум объектам в городах Беэр-Шева и Ашкелон.