ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Ереван может продлить на 99 лет права США на управление транспортным коридором между территориями Азербайджана и Армении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Армения также начинает эксклюзивное партнерство по развитию этого коридора, которое может быть продлено на 99 лет. И они обещали, что через 99 лет продлят его", - сказал Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры американскими компаниями. Они очень хотят прийти в эти две страны. И они потратят много денег, это принесет экономическую пользу нашим трем странам, - добавил Трамп. - Это чрезвычайно позитивная новость для будущего всего региона".