Мирзиёев поручил залить первый бетон для АЭС в Узбекистане в марте 2026 года

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев сообщил, что завершены все проектно-изыскательные работы и проведены международные миссии со стороны МАГАТЭ

ТАШКЕНТ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил залить первый бетон для строящейся в Джизакской области АЭС в марте 2026 года. Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев телеканалу O'zbekiston 24.

В пятницу лидеру республики доложили о ситуации с энергоснабжением в Ташкенте, отдельное внимание было уделено ходу возведения атомной станции.

"Президент <...> дал поручение о том, чтобы [залить] первый бетон, [чтобы] мы приступили к его реализации в марте 2026 года. Первый бетон - это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта и она уже пойдет полным ходом", - сказал Ахмедхаджаев.

По его словам, завершены все проектно-изыскательные работы, проведены международные миссии со стороны МАГАТЭ, которые дали положительные оценки о возможности дальнейшего строительства станции на выбранной площадке.

"На площадке проводятся все необходимые работы для подготовки котлована, - отметил он. - В этом году мы завершим разработку соответствующих документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. Тем самым, мы уже сможем перейти к следующему этапу".

Директор "Узатома" добавил, что президент Узбекистана лично держит на контроле вопрос строительства АЭС, каждые две недели ему докладывают о ходе реализации проекта и достигнутых результатах.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года в Ташкенте, предусматривает сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности (АСММ), состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.