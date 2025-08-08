Соединенные Штаты изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет". "Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос", - отметил американский лидер. "Произойдет обмен территориями на благо обеих [сторон]. Мы расскажем об этом позже, сегодня или завтра", - заявил Трамп. При этом он добавил, что "Зеленский должен быть готов что-то подписать".