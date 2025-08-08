Стороны также договорились о создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Прямую трансляцию с церемонии подписания документа в Белом доме вели американские телеканалы.

Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Ранее Трамп провел двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым.