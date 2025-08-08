Народы двух стран "связывает глубокая дружба, общие ценности и глобальная ответственность", отметил дипломат

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Дипломат Йенс Ханефельд, который работал 10 лет лоббистом германского автоконцерна Volkswagen, станет новым послом Германии в США.

"Я очень рад вернуться в Вашингтон - на этот раз в качестве посла Германии в США. Наши народы связывает глубокая дружба, общие ценности и глобальная ответственность. С нетерпением жду возможности укрепить это партнерство, наладить связи с людьми по всей Америке", - написал Ханефельд в X.

Ханефельд начал карьеру в МИД Германии в начале 1990-х годов. С 1997 по 2000 годы работал в посольстве в Вашингтоне. С 2001 года был личным помощником различных статс-секретарей в МИД ФРГ. Впоследствии он вернулся в Вашингтон, где работал в посольстве Германии.

В 2014 году Ханефельд ушел из МИД и возглавил отдел международной и европейской политики автоконцерна Volkswagen. В это время внешнеполитическое ведомство Германии предоставило ему специальный отпуск. В то время деятельность Ханефельда в качестве автомобильного лоббиста вызвала критику. В сентябре 2024 года Ханефельд вернулся на дипломатическую службу. Он занял пост посла в Эфиопии, а также был постоянным наблюдателем Германии при Африканском союзе.