Президент США считает, что есть прогресс в урегулировании конфликта

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал называть предстоящую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным последней возможностью достичь договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

"Я не люблю употреблять выражение "последний шанс", - ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли эта встреча последней возможностью "установить мир".

"Но, я думаю, мы приближаемся", - добавил американский лидер, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта. "Это не моя война. Это война [46-го президента США Джо] Байдена", - подчеркнул Трамп.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.