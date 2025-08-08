Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выразили надежду, что американский лидер пригласит их на церемонию вручения премии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это следует из трансляции Белого дома.

"Я считаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", - ответил Пашинян на соответствующий вопрос журналиста во время трехстороннего выступления лидеров.

Эту инициативу поддержал президент Азрбайджана Алиев. "Мы с премьер-министром Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу", - заявил он.

Алиев и Пашинян выразили надежду, что Трамп пригласит их на церемонию вручения Нобелевской премии.

8 августа Трамп, Алиев и Пашинян провели ряд двухсторонних, а также совместную трехстороннюю встречу, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении. Лидеры трех стран приняли декларацию о мирном урегулировании, Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру. Кроме того, США заявили о снятии ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном.