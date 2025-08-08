Президент США добавил, что некоторые "самые плохие" торговые сделки Вашингтона "были заключены не с противниками, а с друзьями"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что использует принцип "доверяй, но проверяй" в отношении всех зарубежных лидеров, включая союзников, а не выборочно в отношении лишь президента России Владимира Путина.

"Ну да, по отношению ко всем. Не только в отношении президента Путина, но и в отношении [других] людей и лидеров, с которыми я взаимодействую", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, применяет ли он принцип "доверяй, но проверяй", когда работает с российским лидером. В связи с этим президент акцентировал внимание на ведущихся им сейчас переговорах со всеми торговыми партнерами США. "Некоторые самые плохие наши торговые сделки были заключены не с противниками, а с друзьями", - отметил Трамп.

Президент США выступил на трехсторонней церемонии в Белом доме с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.