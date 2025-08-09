Гутерриш в годовщину бомбардировки Нагасаки не упомянул, что ее провели США

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки вновь не упомянул, что ее провели США. Обращение Гутерриша по традиции зачитала замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Тремя днями ранее в своем послании по случаю годовщины бомбардировки Хиросимы Гутерриш также этого не сделал. В прошлые годы в аналогичных посланиях по случаю годовщин бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Гутерриш также никогда напрямую не упоминал США как страну, совершившую атомные бомбардировки.

Вместе с тем генсек ООН отметил, что "тень угрозы ядерного оружия снова легла на наш мир". Гутерриш призвал отказаться от противостояний и столкновений, сконцентрировавшись вместо этого на диалоге, дипломатии и построении доверительных отношений. "Давайте вместе идти к миру без ядерного оружия", - заявил в заключение генсек ООН.

В этом году в своих выступлениях на мемориальных церемониях Хиросимы и Нагасаки премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэры двух городов также ожидаемо не упомянули США, как страну, осуществившую бомбардировку в 1945 году. Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на мемориальных церемониях по случаю годовщин также напрямую не называли Соединенные Штаты. В то же время в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.

США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью". Экс- президент Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока, так и в этот раз.