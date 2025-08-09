Все решения сторон "должны соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ и действовать на основе взаимности", подчеркнул премьер Армении

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Коммуникации Армении с Азербайджаном будут разблокированы в рамках юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности стран. Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данном этапе мы не вдавались в детали. Какие бы решения мы ни обсуждали, они должны соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ и действовать на основе взаимности", - отметил он.

В пятницу вечером Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.