В качестве примера премьер Армении привел железнодорожное сообщение с Россией, которого не было 30 лет

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что подписанный в Вашингтоне с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым меморандум, который подразумевает разблокирование экономических коммуникаций региона, может открыть возможности и для России.

"Существует теория, что все это может нанести ущерб торговым интересам России или Ирана в регионе. Но давайте посмотрим на это с другой стороны: это также может открыть экономические возможности для России. Например, мы получим железнодорожное сообщение с Россией, которого у нас не было 30 лет. Это может стать хорошей возможностью для экономического взаимодействия РФ и США", - заявил Пашинян.

В пятницу вечером Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали меморандум о разблокировании коммуникаций. Дорога, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, будет носить название "Дорога Трампа".