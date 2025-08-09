Президент России последний раз был в США в 2015 году

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин первым из российских лидеров посетит Аляску, куда он направится для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа. Об этом свидетельствует информация, размещенная в базе данных Госдепартамента США.

В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев стал первым советским руководителем, нанесшим официальный визит в США. В рамках поездки, которая продолжалась почти две недели, он посетил Вашингтон, загородную резиденцию президентов США в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба - штат Калифорния), а также Де-Мойн и Эймс (оба - штат Айова). После него в советское время в США были председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин (Нью-Йорк, 1967 год), генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который в 1973 году посетил Вашингтон и Сан-Клементе (штат Калифорния). Михаил Горбачев был в Соединенных Штатах трижды: в 1987-м (Вашингтон), 1988-м (Нью-Йорк) и в 1990 году, когда он, помимо Вашингтона и Кэмп-Дэвида, посетил Миннеаполис (штат Миннесота) и Сан-Франциско.

Первый президент РФ Борис Ельцин встретился с американским коллегой Джорджем Бушем - старшим в Кэмп-Дэвиде в конце января - начале февраля 1992 года. После этого Ельцин был в США еще четыре раза: в июне того же года (Вашингтон, штаты Мэриленд и Канзас), в 1994-м (Нью-Йорк и Сиэтл в штате Вашингтон), 1995-м (Нью-Йорк) и в 1997 году (штат Колорадо).

Путин впервые посетил США 6-7 сентября 2000 года: тогда он принял участие во встрече глав государств и правительств стран - членов ООН - Саммите тысячелетия, проходившем в рамках 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого он был в США еще шесть раз, последний раз - в 2015 году в Нью-Йорке. Дмитрий Медведев в качестве президента РФ был в США шесть раз и единожды - на посту премьер-министра. За это время он посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, Нью-Йорк, штаты Пенсильвания, Калифорния, Гавайи. Путин, помимо Нью-Йорка, посетил Вашингтон, резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде, а также штаты Техас, Джорджия и Мэн.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Запись этого содержания он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. По свидетельству Ушакова, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера.