При этом Владимир Зеленский вновь продемонстрировал неготовность к обсуждению территориального вопроса вопреки тому, что говорил президент США Дональд Трамп

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский опасается, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева.

"Президент [США Дональд] Трамп огласил про подготовку своей встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным на Аляске. Это очень далеко от этой войны, которая идет на нашей земле и которую все равно не закончить без нас, без Украины <...>. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины - это одновременно и решения против мира", - приводит слова Зеленского его офис.

При этом Зеленский вновь продемонстрировал неготовность к обсуждению территориального вопроса вопреки тому, что говорил Трамп. "Ответ на украинские территориальные вопросы уже есть в конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю <...> никто не будет", - сказал он.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Запись этого содержания он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом телеканал CBS News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что Зеленский "каким-то образом" может быть вовлечен в российско-американские переговоры на высшем уровне.