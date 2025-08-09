Под рестрикции также подпали компании, зарегистрированные в Нидерландах, ОАЭ и Турции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 46 физических и 305 юридических лиц, в том числе против замглавы "Росатома" Никиты Константинова. Соответствующие указы размещены на сайте офиса Зеленского.

В списке физических лиц помимо россиян присутствуют гражданине Германии, КНР, Латвии и Турции. Список юридических лиц содержит ряд российских компаний, в том числе энергетических, а также несколько зарубежных, в том числе зарегистрированных в Нидерландах, ОАЭ и Турции.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.