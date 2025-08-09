Лидер французской партии "Патриоты" считает, что Париж должен присоединиться к российско-американскому диалогу по урегулированию

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Франция должна перестать выделять Украине финансирование и вооружения и подключиться к российско-американскому диалогу по урегулированию. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Президент США Дональд Трамп объявил о двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, - написал политик. - Франция должна прекратить финансировать и вооружать Украину и стать частью этой стремительно развивающейся мирной инициативы".

Филиппо считает, что заявления американского президента "вызвали шок у европейских поджигателей войны".

Трамп ранее сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем планы, дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.