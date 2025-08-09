Пострадали почти 500 человек

ТУНИС, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек погибли, почти 500 получили ранения за минувшие сутки из-за действий Израиля в секторе Газа. Такие данные привел в своем Telegram-канале Минздрав палестинского анклава.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 39 [тел] погибших (в том числе одно извлечено из-под завалов) и 491 раненый", - говорится в тексте.

Таким образом, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 61 369, более 152 тыс. человек пострадали.

Минздрав также сообщил, что за сутки в палестинском анклаве было зарегистрировано 11 случаев смерти от голода. В итоге общее число таких случаев возросло до 212.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.